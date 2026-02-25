Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Intitulado “Os Direitos Humanos e a Constituição da República Portuguesa”, o concurso é de participação gratuita e está aberto a autores individuais com 18 ou mais anos. Cada participante pode submeter uma única ilustração, obrigatoriamente original e inédita, através de formulário online disponibilizado pela Amnistia.

Não serão aceites trabalhos com violência explícita, discursos de ódio, conteúdos preconceituosos ou ofensivos, nem qualquer material que atente contra a dignidade humana.

Os três melhores trabalhos serão premiados com 450 euros, 300 euros e 150 euros, respetivamente. Os vencedores receberão ainda material da Viarco, marca parceira da iniciativa.

O prazo de candidatura termina a 15 de março, às 23h59. A admissão das propostas será comunicada a 20 de março, com a avaliação do júri a decorrer entre 23 e 29 de março. Os resultados serão anunciados a 2 de abril, data que assinala o 50.º aniversário da Constituição.

O júri integra nomes ligados à ilustração e ao design, como Catarina Sobral, Jaime Ferraz e Jorge Silva.

