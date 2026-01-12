Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Diocese de Aveiro, Francisco Marques, que no passado ficou publicamente conhecido pela sua proximidade ao Papa Francisco, "não foi ordenado padre da Igreja Católica, com a qual não está em comunhão e, por conseguinte, não possui as faculdades necessárias para administrar os sacramentos".

Neste sentido, os fiéis católicos são expressamente aconselhados a não receber qualquer sacramento por ele celebrado, já que pode "eventualmente ter recebido as ordens sagradas noutra religião ou denominação cristã".

A Diocese de Aveiro recorda que posição semelhante foi assumida pela Diocese de Roma relativamente a Salvatore Micalef, que tem acompanhado Francisco Marques em retiros realizados em Fátima, dos quais a Diocese de Leiria-Fátima se demarcou em 2024.

"Informa-se que o senhor Salvatore Micalef, auto proclamado patriarca e bispo da Prelatura de São Pedro e S. Paulo, não está em comunhão com a Igreja Católica e não possui as faculdades ministeriais necessárias para administrar os sacramentos. Consequentemente não pode participar nem celebrar os sacramentos da fé católica no território da Diocese de Roma", pode ler-se.

Face a esta situação, a Diocese de Aveiro determinou que a informação seja tornada pública junto de todos os diocesanos, solicitando que o comunicado seja lido num próximo domingo em todas as paróquias da Diocese, de forma a evitar confusão entre os fiéis.

De recordar que Francisco Marques, conhecido como o "amigo do Papa Francisco" — cuja história até deu um livro —, continua a publicitar retiros em Fátima no seu Facebook e já surgiu também um vídeo em que aparece a concelebrar a Eucaristia.

A Diocese de Leiria-Fátima chegou a confirmar que "Francisco Marques não é seminarista em nenhum seminário, nem de Portugal nem da diocese de Roma" e que as fotografias ao lado do Papa Francisco foram "acidentais", já que ocorreram em audiências gerais".

