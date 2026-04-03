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Num post publicado na rede Truth Social, Donald Trump comparou Bruce Springsteen a uma “ameixa seca” e afirmou que o músico sofre de um “caso horrível e incurável de Síndrome de Desalinhamento Trump”, criticando-o como “um perdedor completo que despeja ódio contra um Presidente que venceu numa eleição histórica, incluindo o voto popular, todos os sete estados decisivos e 86% dos condados nos EUA”.

Springsteen é crítico de Trump há mais de uma década. Em setembro de 2016, disse à Rolling Stone que a “República está sob cerco por um idiota”. O músico tem criticado Trump durante as suas digressões e participou no passado sábado numa manifestação em St. Paul, Minnesota, contra a política de imigração da Casa Branca, apresentando a nova canção “Streets of Minneapolis” em protesto contra a operação Metro Surge.

Esta quinta-feira, foi a vez do presidente responder, aconselhando os apoiantes do movimento MAGA a boicotar os concertos de Springsteen, descrevendo-os como “caros e maus” e instando: “guardem o vosso dinheiro arduamente ganho”.

O ataque ao músico foi apenas um dos vários posts publicados pelo presidente na manhã de quinta-feira. Trump lançou ainda uma crítica à Suprema Corte, descrevendo-a como um “tribunal de cangurus”, e partilhou artigos que visavam aliados e críticos, incluindo Tucker Carlson e o deputado Eric Swalwell.

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