O alerta terá sido dado por volta das 12h30, revela a Lusa, citada pelo Diário de Notícias. A instituição financeira confirmou a ocorrência e indicou que está a colaborar com as autoridades, remetendo mais esclarecimentos para mais tarde.

Após o alerta, foram acionados os protocolos de segurança. A Guarda Nacional Republicana deslocou-se ao local e procedeu à evacuação do banco, bem como de uma barbearia e de outros estabelecimentos contíguos. As autoridades cortaram ainda o trânsito automóvel e pedonal nas ruas no perímetro da agência.

Segundo relatou à agência Lusa um cliente de uma das lojas evacuadas, um homem “de gorro e óculos” terá entrado no banco, deixado um saco e afirmado que este continha explosivos, saindo depois do local sem levar qualquer objeto.

Contactada, pelo 24notícias, a GNR de Lamas remeteu para o Comando de Aveiro. Já o comando da GNR de Aveiro não respondeu à chamada.