O CM avança que pelo menos 13 ambulâncias ficaram retidas, o que significa indisponibilidade das equipas de socorro para atender a outras ocorrências. Neste período, havia dez ocorrências em espera na zona do sotavento algarvio.

Para este dia, sabe o CM, apenas estavam escalados quatro médicos para a Urgência do Hospital de Faro durante o período das 9h às 21h. Os médicos tarefereiros estarão a recusar assegurar as escalas devido à falta de acordo quanto aos vencimentos e devido à ausência de contrato.

A Direção Clínica da Unidade Local de Saúde do Algarve confirmou ao CM que se registou "um pico de afluência ao Serviço de Urgência no período da manhã e início da tarde" desta sexta-feira.

"É expectável, neste período de elevada atividade gripal, poderem verificar-se, temporariamente, picos de maior afluência aos serviços", acrescentou a direção hospitalar.

Algumas coorporações ainda têm neste momento ambulâncias retidas.

