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A Amazon vai deixar de apoiar vários modelos antigos do Kindle, o que impedirá os utilizadores de aceder à loja Kindle para descarregar novos conteúdos, diz o The Guardian.

Os dispositivos lançados em ou antes de 2012 deixarão de receber atualizações a partir de 20 de maio de 2026, afetando modelos como o Kindle Touch e algumas versões de tablets Fire, com uma estimativa de até 2 milhões de leitores eletrónicos impactados.

Os utilizadores continuarão a poder ler os ebooks já descarregados, e as contas e bibliotecas Kindle permanecerão acessíveis através das aplicações móveis e de computador, sendo também oferecidos descontos para facilitar a transição para dispositivos mais recentes.

A empresa refere ainda que a reposição de fábrica destes dispositivos afetados poderá torná-los inutilizáveis, o que gerou críticas de utilizadores que acusam a Amazon de contribuir para desperdício em larga escala.

Os modelos afetados incluem várias gerações de Kindle e Kindle Fire, nomeadamente o Kindle de primeira geração de 2007, o Kindle DX e DX Graphite, o Kindle Keyboard, o Kindle 4, Kindle Touch, Kindle 5 e o Kindle Paperwhite de primeira geração, bem como dispositivos Kindle Fire de primeira e segunda geração e versões HD de 7 e 8,9 polegadas.

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