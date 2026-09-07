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O Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas podem estar relacionados com uma falha do sistema glinfático, responsável por eliminar resíduos do cérebro. Um estudo da Universidade de Barcelona encontrou maior acumulação de resíduos cerebrais em pessoas com Alzheimer, ELA e degeneração frontotemporal, mas ainda não é possível determinar se essa alteração causa a doença ou resulta dela.

O trabalho, publicado em julho na Acta Neuropathologica Communications, analisou tecido cerebral de 185 dadores, incluindo pessoas com Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica (ELA) e degeneração lobar frontotemporal. A equipa encontrou uma maior acumulação de estruturas chamadas wasteosomes, ou corpora amylacea, em regiões associadas às vias de drenagem do cérebro. Os resultados são compatíveis com uma possível insuficiência crónica do sistema glinfático, mas não demonstram uma relação de causa e efeito.

Para o neurologista português Miguel Seabra, ouvido pelo 24notícias, a principal conclusão deve ser encarada com prudência. "É um estudo importante porque mostra que diferentes doenças neurodegenerativas podem partilhar alterações relacionadas com os mecanismos de eliminação de resíduos. Mas estamos perante uma associação. Ainda não sabemos se uma menor eficiência do sistema glinfático contribui para o aparecimento da doença ou se é uma consequência da própria neurodegeneração", explica.

A hipótese tem ganho força com outros trabalhos recentes. Em janeiro, um estudo publicado na Nature Communications encontrou evidências de que processos associados ao sono aumentam a eliminação de beta-amiloide e tau do cérebro para o sangue. O trabalho envolveu 39 participantes e reforçou a possibilidade de existir uma ligação entre sono, sistema glinfático e mecanismos envolvidos na doença de Alzheimer.

"Sabemos hoje que o sono não é apenas um período de descanso para o cérebro. Existem processos fisiológicos que parecem favorecer a circulação e a eliminação de determinadas substâncias”, afirma Miguel Seabra, salientando, contudo, que "seria errado dizer às pessoas que dormir melhor previne, por si só, o Alzheimer. A evidência ainda não permite essa conclusão".

O que está em causa é uma mudança na forma como a ciência olha para a doença. "O Alzheimer já não é estudado apenas através das placas de beta-amiloide e dos agregados de tau", diz o especialista, referindo que vários investigadores "procuram perceber também o papel da inflamação, dos vasos sanguíneos, da barreira hematoencefálica, do metabolismo celular, do sono e dos mecanismos responsáveis pela eliminação de resíduos".

Em Portugal, algumas das linhas de investigação mais relevantes estão precisamente relacionadas com estes mecanismos. Na Universidade de Coimbra, o Laboratório de Neuroquímica trabalha na identificação e validação de biomarcadores de doenças neurodegenerativas, incluindo marcadores no líquido cefalorraquidiano e no sangue. A equipa tem estudado ferramentas capazes de identificar alterações relacionadas com o Alzheimer numa fase cada vez mais precoce e de forma menos invasiva.

Também no Porto existe uma forte aposta nos biomarcadores sanguíneos. Um trabalho publicado este ano por investigadores ligados à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e à Unidade da Memória do Hospital CUF Porto analisa precisamente o estado atual destes marcadores e o seu potencial no diagnóstico da doença de Alzheimer.

"Portugal tem investigação muito interessante nesta área, sobretudo nos biomarcadores e no diagnóstico precoce. Isso pode ser importante para a investigação do sistema glinfático porque, no futuro, será possível cruzar diferentes tipos de informação: perceber como funciona a drenagem cerebral, medir beta-amiloide e tau e acompanhar alterações cognitivas ao longo do tempo", refere Miguel Seabra.

Há ainda outras frentes de investigação portuguesas. Na Universidade de Coimbra, uma equipa liderada por Nuno Apóstolo está a estudar a proteína IgLON5 e a possibilidade de esta dificultar a entrada e propagação da tau nos neurónios. O projeto utiliza também Inteligência Artificial para procurar moléculas que possam reforçar esse efeito. A investigação encontra-se, contudo, numa fase pré-clínica.

"Estamos a assistir a uma investigação cada vez mais integrada. Não se procura apenas uma proteína ou uma causa única. Procura-se perceber como diferentes mecanismos se relacionam e em que momento começam a surgir as alterações que conduzem à doença", refere Miguel Seabra.

O próprio estudo de Barcelona aponta agora para essa necessidade. Os investigadores querem realizar novos estudos em modelos animais e humanos e desenvolver técnicas de imagem que permitam identificar os depósitos de resíduos sem necessidade de analisar tecido cerebral após a morte. Só com essas ferramentas será possível perceber melhor quando surgem as alterações e qual é a sua importância na evolução da doença.

Para já, a conclusão científica é relativamente simples: o cérebro possui mecanismos próprios de eliminação de resíduos, existem evidências de que esses processos estão relacionados com o sono e há sinais de que podem estar alterados em doenças neurodegenerativas. O que ainda não está demonstrado é que uma falha do sistema glinfático seja a origem do Alzheimer ou que corrigi-la permita travar a doença.

"Essa é a fronteira que falta ultrapassar. Temos uma hipótese biologicamente plausível e cada vez mais dados a sustentá-la, mas ainda precisamos de demonstrar causalidade. Só depois poderemos falar verdadeiramente de uma nova estratégia de prevenção ou tratamento", conclui.

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