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Um estudo do Banco de Portugal baseado em microdados da Segurança Social revela que entre 2010 e 2024 entraram em Portugal quase 1,5 milhões de trabalhadores estrangeiros — dos quais 1,2 milhões desde 2018.

No total do período, perto de 1,1 milhões entraram como trabalhadores por conta de outrem, o que, segundo o supervisor aponta para uma integração inicial associada a uma relação a uma relação laboral com uma entidade empregador.

Dos restantes, 284 mil iniciaram a sua ligação à Segurança Social portuguesa como trabalhadores independentes e 37 mil como membros de órgãos estatutários.

O número mais elevado de registos teve lugar em 2023.

Quanto a nacionalidades, 38% dos estrangeiros que chegaram a Portugal para trabalhar eram brasileiros, 19% do sul da Ásia, sobretudo Índia, Bangladesh, Nepal e Paquistão, 14% dos PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 14% de países da União Europeia ou do Reino Unido.

O perfil típico do trabalhador estrangeiro é homem (60%) e maioritariamente jovem — uma idade média próxima dos 33 anos.

Estes estrangeiros vêm para Portugal para trabalhar principalmente em actividades administrativas e de serviços de apoio (20%), alojamento e restauração (18%), agricultura e pesca (15%) e construção (14%). Apenas 10% estão empregados no comércio e 7% na indústria.

A média de permanência em Portugal, e acordo com a análise, "é relativamente elevada": 52% dos trabalhadores estrangeiros permanecem nos registos da Segurança Social cinco anos e 40% dez anos. As zonas litorais são as de maior permanência 58% em Faro, 56% no Porto e 49% em Lisboa, valores próximos da média nacional (52%).

As implicações destes números para a economia portuguesa e para a definição de políticas públicas são diversas. Segundo o estudo, mais de 90% do tempo em Portugal é a trabalhar, seja por conta de outrem ou como independentes. O recurso a prestações sociais é residual. Outra indicador mostra que a presença das famílias diminui o risco de saída em 68%.

O estudo não revela, no entanto, a média salarial dos trabalhadores estrangeiros, o que não permite comparar com os valores pagos a trabalhadores nacionais. De acordo com a análise, as remunerações dependem muito da qualificação do trabalhador e dos anos de experiência, o que limita a amplitude das conclusões.

Apesar disso, em 2023, as remunerações mensais brutas dos trabalhadores estrangeiros situaram-se nos 769 euros para jovens e nos 781 euros para funcionários acima dos 35 anos, enquanto para trabalhadores nacionais os valores atingiram, no mesmo período, 902 euros e 945 euros, respetivamente.

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