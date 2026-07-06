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O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação durante uma visita às instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, no concelho de Sintra, onde os exames nacionais do Ensino Secundário estão a ser processados.

Antes, os alunos só tinham acesso à correção das provas se apresentassem um requerimento de consulta caso quisessem pedir a reapreciação dos exames.

Segundo a CNN, com recurso à Lusa, agora os alunos vão receber um link para aceder às provas que realizaram depois de as pautas com as classificações serem publicadas.

“Dessa forma, pensamos que garantimos, de facto, a confiança que é essencial num processo de avaliação externa, como a dos exames nacionais”, disse Fernando Alexandre.

A medida surgiu depois de terem surgido problemas com a correção dos exames. Pela primeira vez, as provas, que foram feitas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital. Isto implica que as provas sejam digitalizadas para serem depois distribuídas pelos professores.

Os sistemas informáticos têm tido problemas desde o início. O exame de Português foi realizado há quase três semanas e, apesar de todas as folhas de resposta já terem sido digitalizadas, há professores a relatar não ter recebido qualquer prova para corrigir.