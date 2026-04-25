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Segundo o The Guardian, um grupo de alunos de uma escola intermédia no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, protagonizou um ato de grande coragem ao impedir que um autocarro escolar se despistasse depois de a motorista sofrer um ataque de asma e desmaiar.

O incidente ocorreu na passada quarta-feira, pouco depois de o autocarro ter saído da Hancock Middle School, na comunidade de Kiln. A condutora, identificada como Leah Taylor, perdeu a consciência enquanto conduzia numa autoestrada, deixando o veículo descontrolado.

Perante a situação, vários alunos agiram de imediato. Jackson Casnave, de 12 anos e aluno do sexto ano, apercebeu-se de que o autocarro começava a ziguezaguear e decidiu agarrar o volante. Em declarações à Associated Press, explicou que não teve tempo para pensar nas emoções e que a sua prioridade foi garantir que ninguém se magoava.

Ao mesmo tempo, outro aluno do sexto ano, Darrius Clark, tentou ajudar ao carregar no travão, numa altura em que o autocarro começava a ganhar velocidade. O jovem relatou que desconhecia que o veículo estava equipado com travões de ar, o que provocou uma travagem brusca que quase o projetou para a frente.

Apesar das dificuldades, os dois estudantes conseguiram reduzir a velocidade do autocarro e conduzi-lo até ao separador central da estrada, onde o imobilizaram. A ação coordenada evitou o que poderia ter sido um acidente grave.

Entretanto, Kayleigh Clark, irmã de Darrius e com 13 anos, ligou para o número de emergência 911. A jovem recordou que, no meio do pânico, mal conseguia ouvir o operador devido aos gritos dos colegas, mas sublinhou que, apesar do medo, sabia que tinha de ajudar.

Outros alunos também prestaram auxílio à motorista. Destiny Cornelius, de 15 anos, encontrou Taylor com um nebulizador na mão e utilizou o dispositivo para a ajudar a respirar. Já McKenzy Finch, de 13 anos, segurou a cabeça da condutora e atendeu o telemóvel que não parava de tocar, informando o distrito escolar sobre o sucedido.

As equipas de emergência chegaram pouco depois ao local e prestaram assistência à motorista, que entretanto recuperou do episódio.

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