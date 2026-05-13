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O Hospital de São João confirmou pelo menos 25 casos de intoxicação alimentar depois de refeição num dos bares concessionados da FMUP. Destes 25, apenas seis são profissionais da FMUP, com 19 alunos.

Contactada pela Lusa, a FMUP confirmou a ocorrência de sintomas gastrointestinais em elementos da sua comunidade académica a seguir ao almoço.

“Perante suspeitas de intoxicação alimentar num dos bares concessionados que operam dentro desta faculdade, a situação foi prontamente reportada às autoridades de saúde oficiais competentes para que sejam tomadas as medidas consideradas necessárias”, assinalou.

Lamentando a ocorrência, a FMUP referiu estar totalmente empenhada em colaborar com as autoridades de saúde e prestar as informações e o apoio que se julgarem necessários e pertinentes.

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