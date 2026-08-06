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Também conhecido pelo nome em inglês "Zero Waste Guardians", o projeto foi desenvolvido pela embaixadora do Pacto Climático Europeu Ana Milhazes e incentiva alunos do ensino básico a combater o desperdício e a adotar hábitos mais sustentáveis.

A sessão do "Super Guardiões do Planeta" decorreu a 19 de junho na Escola Básica de Rates e abordou temas como a biodiversidade, a poluição dos ecossistemas marítimos, o desperdício alimentar e os cinco R do Desperdício Zero: recusar, reduzir, reutilizar, reciclar e retornar à terra, através da compostagem.

Segundo Ana Milhazes, o objetivo da iniciativa é introduzir temas ligados à sustentabilidade e ao desperdício zero nos currículos do ensino básico, promovendo a sua aplicação prática no quotidiano dos alunos.

"O objetivo do 'Super Guardiões do Planeta' é que as crianças deixem de ser espectadoras e se transformem em agentes de mudança", afirma em comunicado.

No âmbito do projeto, os alunos do 3.º ano foram desafiados a criar soluções para reduzir o desperdício na escola, com o apoio da professora da turma. A sessão incluiu ainda uma componente dedicada à compostagem, sensibilizando os estudantes para o valor dos resíduos orgânicos. A escola recebeu recentemente um compostor, que permitirá integrar esta prática no dia a dia da comunidade escolar.

A iniciativa combinou momentos teóricos com atividades práticas. Na dinâmica "Cria o teu Super Guardião do Planeta", os alunos, organizados em grupos, criaram personagens com a missão de proteger a escola e o planeta do desperdício, recorrendo a materiais reutilizados para construir os seus "super-heróis".

"Em vez de uma palestra tradicional, as crianças aprenderam através do storytelling, do trabalho em equipa e da reutilização de materiais", refere Ana Milhazes. "Quando são desafiadas a imaginar, criar e apresentar as suas próprias soluções, envolvem-se muito mais e percebem que também podem fazer parte da mudança."

O prémio monetário do concurso, no valor de mil euros, será entregue à Escola Básica de Rates para reforçar as ações de educação ambiental. De acordo com Ana Milhazes, o financiamento permitirá dar continuidade às iniciativas de sustentabilidade já desenvolvidas pela escola.

Entre as medidas já implementadas estão a criação de ecopontos, a melhoria da separação dos resíduos orgânicos, a redução da utilização de plásticos descartáveis e a reutilização de materiais em atividades escolares.

A sustentabilidade é um dos eixos centrais do Agrupamento de Escolas de Rates, que promove regularmente projetos de sensibilização para a proteção do ambiente e para a ação climática. Entre as iniciativas em curso estão o programa "Escola Sem Plástico", desenvolvido em parceria com o Centro do Clima, a Rota Concelhia de Ação pelo Clima e o município, e o programa de rádio "LED – Podcast Ambiente", no qual os alunos abordam temas relacionados com o ambiente, as alterações climáticas e a sustentabilidade.

O Pact2School é uma iniciativa do Pacto Climático Europeu que reúne ativistas climáticos, escolas e universidades para envolver jovens em ações ambientais em toda a União Europeia. A edição de 2026 selecionou 15 projetos liderados por estudantes de diferentes países da União Europeia, no âmbito de uma campanha que incluiu 112 sessões de sensibilização em 22 países.