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Rafael Pinto, investigador da Universidade do Minho, venceu o prestigiado prémio da associação europeia Upcell Alliance. Em causa está o desenvolvimento de uma bateria de lítio de estado sólido, impressa em 3D, que alia um desempenho superior a uma pegada ecológica reduzida.

O trabalho, intitulado "Two and Three-Dimensional Sustainable Solid-State Printed Batteries for Portable Electronic Devices", foca-se no desenvolvimento de uma bateria de lítio sustentável, impressa e de estado sólido, através da otimização dos materiais do cátodo, ânodo e separador para impressão por direct ink writing.

Segundo o investigador bracarense de 30 anos, esta abordagem permite criar baterias com formatos adaptáveis a dispositivos específicos, imprimir o separador sólido diretamente sobre o cátodo, aumentando o desempenho do dispositivo, e reduzir significativamente o uso de eletrólitos líquidos, conhecidos por serem tóxicos e inflamáveis.

Para Rafael Pinto, a distinção de 1.000 euros reconhece o potencial industrial de uma tecnologia que permite um desperdício praticamente nulo. "A tecnologia melhora a interface entre os componentes, facilita o movimento de iões, cria baterias com diferentes formatos e recorre a materiais mais sustentáveis, apontando aplicações em nichos como a microeletrónica, onde a adaptação ao formato é crítica", explica o doutorando.

A investigação, financiada pela FCT e desenvolvida nos laboratórios da Escola de Ciências da UMinho, entra agora numa fase crucial de otimização de desempenho e escalabilidade para o mercado.

A entrega do prémio ocorreu no congresso anual da Upcell Alliance, em Lisboa. A associação, sediada em Paris, conta com mais de 120 parceiros e pretende reforçar a autonomia industrial da Europa, num setor onde se preveem investimentos de 150 mil milhões de euros e a criação de 100 gigafábricas de baterias.

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