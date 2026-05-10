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O Venerável Pallegama Hemarathana Thero ocupa uma das posições mais respeitadas no budismo, enquanto chefe responsável pela custódia de oito locais sagrados no país, de acordo com a BBC.

A detenção ocorreu na sequência de uma intervenção da autoridade de proteção de menores do Sri Lanka, que já tinha criticado a polícia por não ter procedido à detenção, apesar de o religioso ter sido identificado como suspeito no processo.

Pallegama Hemarathana não comentou publicamente as acusações. Está previsto comparecer em tribunal no dia 12 de maio. A mãe da alegada vítima também foi detida e colocada em prisão preventiva, acusada de cumplicidade no abuso.

O monge encontrava-se a receber tratamento num hospital privado em Colombo quando foi detido no sábado. Um magistrado determinou posteriormente a sua transferência para o hospital prisional da capital. Foi ainda emitida uma ordem às autoridades de imigração para impedir qualquer tentativa de saída do país.