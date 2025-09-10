Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Proteção Civil, a interrupção no fornecimento de energia começou por volta das 12h19 e está a atingir concelhos como Caminha, Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Cerveira e Ponte de Lima.

No terreno estão mobilizados nove operacionais, entre elementos dos Bombeiros, da GNR e uma equipa técnica da E-Redes, que se encontra a tentar resolver o problema.

De acordo com a SIC Notícias, a E-Redes confirmou a ocorrênciae estima o restabelecimento do serviço dentro de uma hora.

Em entrevista à agência Lusa, fonte da empresa não avançou com a causa da avaria na central.

Nas redes sociais, o município de Caminha revela que “uma avaria na rede de alta tensão está a afetar o fornecimento de energia no concelho e em vários locais do Alto Minho”, mas garante que a E-Redes “já está a proceder à reparação, prevendo-se o restabelecimento da normalidade em breve”.