A iniciativa visa integrar tecnologia 5G em nanosatélites de órbita baixa (LEO), criando um sistema capaz de comunicar quase continuamente com a rede terrestre, um avanço significativo face às atuais soluções espaciais, que dependem de janelas de comunicação limitadas e estações em terra.

O projeto está atualmente na segunda fase, centrada no desenvolvimento de hardware, integração de sistemas e testes em solo. Estão a ser instaladas estações gNB em três localizações em Portugal, que irão assegurar a ligação com o satélite quando este estiver em órbita.

Segundo o comunicado, o terminal 5G está a ser construído com base em Software Defined Radio (SDR) e Software Open-Source, utilizando um Sistema em Chip de Rádio Frequência (RFSoC) da AMD. O equipamento será integrado num CubeSat 3U, que orbitará a cerca de 500 quilómetros de altitude.

A tecnologia permitirá reduzir a dependência de infraestruturas terrestres, garantir cobertura quase contínua e diminuir os custos de comunicação, abrindo novas oportunidades em áreas como indústria, agricultura e proteção civil.

“Esta abordagem, assente em tecnologia padronizada e com capacidades de handover e roaming, permitirá uma ligação quase permanente com a rede 5G terrestre, criando um novo paradigma nas comunicações móveis não terrestres (NTN)”, destaca o comunicado.

O projeto prevê três fases:

Fase 1 (2024) : Definição de requisitos e testes de viabilidade, já concluída, que validou a arquitetura do sistema.

: Definição de requisitos e testes de viabilidade, já concluída, que validou a arquitetura do sistema. Fase 2 (2025-2026) : Desenvolvimento tecnológico e testes em solo. Em abril deste ano, a Agência Espacial Portuguesa acompanhou uma demonstração bem-sucedida na Altice Labs, onde um protótipo transmitiu vídeo em tempo real do terminal 5G para um computador ligado à internet.

: Desenvolvimento tecnológico e testes em solo. Em abril deste ano, a Agência Espacial Portuguesa acompanhou uma demonstração bem-sucedida na Altice Labs, onde um protótipo transmitiu vídeo em tempo real do terminal 5G para um computador ligado à internet. Fase 3 (2027): Lançamento do nanosatélite e validação em ambiente real.

O projeto conta com a colaboração de investigadores do IST NanosatLab e da Universidade do Luxemburgo/SnT, reunindo experiência nacional e internacional em comunicações espaciais avançadas.

De acordo com a Altice Labs, o “5G Nanosatellite” coloca Portugal na linha da frente da inovação tecnológica no setor espacial, reforçando a posição da empresa como referência europeia em investigação e desenvolvimento.

