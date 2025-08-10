Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A doença de Lyme recebeu o nome da cidade de Lyme, nos EUA, onde foi identificada pela primeira vez em 1975. Para além da erupção cutânea típica em “alvo” (que nem sempre aparece ou pode ter outras formas), a doença pode afetar o cérebro, articulações, músculos, sistema nervoso, coração, e causar sintomas como paralisia facial, fadiga intensa, e formigueiros dolorosos.

Muitos doentes não são levados a sério, e até já houve muita controvérsia no passado sobre a existência da doença. Celebridades como Justin Bieber, Avril Lavigne e Justin Timberlake têm tornado a doença mais conhecida publicamente.

Segundo a BBC, o diagnóstico é difícil, porque o típico sinal da erupção cutânea não aparece sempre, e os testes laboratoriais podem falhar, apresentando falsos negativos. Uma médica relata ao meio britânico o seu caso e explica que houve múltiplas consultas e tratamentos errados até ser diagnosticada nos EUA, onde o tratamento com antibióticos melhorou os sintomas.

No entanto, alguns pacientes continuam a ter sintomas persistentes, mesmo após o tratamento, condição conhecida como síndrome pós-tratamento da doença de Lyme. Ainda não se sabe porque alguns ficam assim e outros não.

Não existe atualmente uma vacina disponível, mas uma nova está em fase avançada de testes e pode surgir nos próximos anos. Enquanto isso, o tratamento mais eficaz é com antibióticos, apesar de alguns recorrerem a terapias alternativas, ainda com pouca evidência científica.