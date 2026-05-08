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A Câmara Municipal de São Brás de Alportel renovou o protocolo de colaboração com a Associação Vita Nativa no âmbito do projeto “Alojamento Local para Aves”, reforçando o compromisso com a conservação da biodiversidade e o aumento da presença de aves em meio urbano.

Durante a época de nidificação de 2025, foram ocupadas 21 das 29 caixas-ninho instaladas no concelho, distribuídas por escolas e jardins públicos, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 72%. Segundo o município, trata-se da taxa mais elevada registada desde 2022, superando os 48% alcançados em 2024.

Das caixas ocupadas nasceram aproximadamente 180 crias, entre as quais 145 chapins, 10 pardais-comuns e 25 trepadeiras-azuis.

O projeto visa promover a diversidade de avifauna na região do Algarve através da instalação de 2.000 caixas-ninho destinadas a pequenas aves, como os chapins, e também a aves de rapina de média dimensão, como o peneireiro-vulgar, a coruja-das-torres e o mocho-galego.

Além da vertente de conservação, a iniciativa pretende sensibilizar a população para a importância das aves no controlo de pragas biológicas, como a lagarta-do-pinheiro.

As caixas-ninho encontram-se instaladas em vários espaços do concelho, entre os quais o Jardim da Verbena, o Jardim Carrera Viegas, o Parque da Fonte Férrea e diversas escolas.

Segundo a autarquia, o projeto está alinhado com estratégias municipais, nacionais e europeias para a biodiversidade e o Pacto Ecológico Europeu, contribuindo igualmente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em particular o objetivo n.º 15, dedicado à proteção da vida terrestre e ao combate à perda de biodiversidade.

A iniciativa conta ainda com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, através da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve.

A renovação do protocolo, refere o município, reforça o compromisso de São Brás de Alportel com a proteção ambiental e a valorização do património natural, promovendo um ecossistema urbano mais equilibrado e sustentável.

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