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Segundo o CM Jornal, as pessoas mostram-se desesperadas, afirmando que “no dia mais quente do ano, chegamos de um dia de trabalho, queremos tomar banho e não há água. Nem para tomar banho, nem para cozinhar, nem sequer beber. É uma falta de respeito”, afirmou a munícipe ao CM Jornal, que é residente na Costa da Caparica. Nos casos em que a água chega às torneiras, “vem sem pressão, é um fiozinho, nem dá para ligar o esquentador”, contou outro habitante daquele conselho.

Segundo o CM, a situação não afeta apenas os moradores, mas também comércio local, sobretudo os cafés, pastelarias e restaurantes, que se vêm privados de um bem essencial para a sua atividade.

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