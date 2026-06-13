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Um incêndio rural está a mobilizar um forte dispositivo de combate no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, depois de ter deflagrado ao início da tarde deste sábado numa área agrícola próxima da localidade de Corte Vicente Anes.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, citada pela agência Lusa, o alerta para a ocorrência foi dado às 14h04. O fogo está a consumir uma área de pasto e mato, numa zona rural do concelho.

De acordo com a mesma fonte, não existem habitações nem populações em risco, estando os esforços dos operacionais concentrados na contenção e extinção das chamas.

As chamas obrigaram ao corte do trânsito no troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Ervidel. Está também encerrada a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos.

A Câmara Municipal de Aljustrel informou ainda que, por razões de segurança, foi igualmente encerrada a estrada que liga Ervidel a São João de Negrilhos, apelando à população para que "mantenha a serenidade e a calma".

O combate ao incêndio foi reforçado ao longo da tarde. Se às 15h55 estavam mobilizados 87 operacionais, apoiados por 26 veículos e sete meios aéreos, às 16h45 o dispositivo já integrava cerca de 110 operacionais, apoiados por 35 veículos e sete meios aéreos.

Entretanto, no distrito de Beja, decorrem também trabalhos de consolidação e vigilância de um outro incêndio rural no concelho de Moura. Segundo a Proteção Civil, o fogo encontra-se em fase de rescaldo.

No local permanecem 27 operacionais, apoiados por oito veículos, para prevenir reacendimentos e garantir a consolidação do perímetro afetado.

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