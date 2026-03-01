Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a agência ISNA, citada pela Reuters, Alireza Arafi, que é também membro do Conselho dos Guardiões, fará parte do Conselho da Liderança provisório ao lado do Presidente Masoud Pezeshkian e do Presidente do Supremo Tribunal, Gholamhossein Mohseni Ejei.

O Conselho da Liderança foi criado para assegurar a continuidade das funções do líder supremo durante o período de transição, garantindo estabilidade política até à eleição do sucessor pela Assembleia de Especialistas.