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Em resposta a um pedido de esclarecimento da Agência Lusa, o EduQA explicou que, "devido a um erro de exportação, algumas classificações foram disponibilizadas incorretamente na primeira remessa de resultados enviada às escolas pelo Júri Nacional de Exames (JNE)", na sexta-feira, cerca das 19h30.

O esclarecimento surge depois de terem sido levantadas dúvidas sobre diferenças entre as classificações inicialmente comunicadas a alunos e encarregados de educação e os ficheiros posteriormente remetidos às escolas.

De acordo com o EduQA, uma nova versão dos resultados foi enviada às escolas pelas 23h00 de sexta-feira, passando a incluir a "classificação efetivamente atribuída e validada".

Numa comunicação dirigida aos estabelecimentos de ensino, o EduQA e o JNE alertaram para a existência desta situação e solicitaram que, sempre que necessário, fossem prestados esclarecimentos a alunos e encarregados de educação.

Relativamente às pautas enviadas no sábado e este domingo, o instituto esclareceu que tiveram apenas como finalidade resolver situações de classificação suspensa identificadas na sexta-feira.