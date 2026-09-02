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Os preços das casas para arrendar em Portugal voltaram a subir em agosto, de acordo com o índice de preços do idealista. A subida homóloga foi de 4,9%, com o preço mediano a fixar-se nos 18,1 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês.

Entre as capitais de distrito e regiões autónomas analisadas, os preços aumentaram em nove das 14 cidades e desceram nas restantes cinco. Viana do Castelo registou a maior subida, de 32,2%, seguida de Aveiro, com 23,8%, e do Funchal, com 11,3%. Braga (10,7%), Santarém (9,9%), Lisboa (7%), Setúbal (4,8%), Leiria (4,2%) e Évora (2,5%) também registaram aumentos.

No sentido contrário, Coimbra apresentou a maior descida, de 8,2%, seguida de Faro (-6,4%), Porto (-6,3%) e Castelo Branco (-1,3%). Viseu manteve-se praticamente estável, com uma variação de -0,2%.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com um preço mediano de 24,5 euros/m2. Seguem-se Porto (18,6 euros/m2), Funchal (17,3 euros/m2), Faro (15,1 euros/m2), Aveiro (14,6 euros/m2), Setúbal (13,9 euros/m2) e Coimbra (12,9 euros/m2).

Entre as capitais mais económicas estão Castelo Branco, com 7,2 euros/m2, Viseu (8,1 euros/m2), Leiria (9,4 euros/m2) e Santarém (9,7 euros/m2).

Faro lidera subidas entre distritos e ilhas

Considerando os distritos e ilhas, os preços das casas para arrendar aumentaram em 14 dos 19 territórios analisados, mantiveram-se estáveis num e desceram nos restantes quatro.

Faro registou a maior subida anual, de 22,8%, seguido de Viana do Castelo (19,3%), Aveiro (16%), ilha de São Miguel (12,6%), Bragança (11,7%), ilha da Madeira (10,4%) e Guarda (10,3%).

Também foram registados aumentos em Braga (9,6%), Leiria (8,2%), Lisboa (7,8%), Portalegre (5,5%), Setúbal (3,7%), Santarém (1,9%) e Évora (1,1%). Viseu manteve-se estável, com uma variação de 0,5%.

Vila Real apresentou a maior descida, de 15,5%. Seguiram-se Coimbra (-6,3%), Porto (-5,9%) e Castelo Branco (-1,8%).

O distrito de Lisboa mantém-se como o mais caro para arrendar casa, com um preço mediano de 22,2 euros/m2, seguido de Faro, com 21,3 euros/m2. A ilha da Madeira surge depois, com 16,2 euros/m2, seguida do Porto (16,1 euros/m2) e Setúbal (14,4 euros/m2).

Algarve é a região que mais sobe

A nível regional, os preços aumentaram em seis das sete regiões analisadas. A única exceção foi o Norte, onde as rendas desceram 6,3%.

O Algarve registou a maior subida, de 22,8%, seguido do Alentejo (11%), da Região Autónoma da Madeira (10,3%) e da Região Autónoma dos Açores (8,8%). A Área Metropolitana de Lisboa registou uma subida de 7,6%, enquanto o Centro aumentou 4,2%.

Apesar de o Algarve ter apresentado a maior subida, é a Área Metropolitana de Lisboa que apresenta atualmente o preço mediano mais elevado, com 21,5 euros/m2. O Algarve surge logo depois, com 21,3 euros/m2.

Seguem-se a Região Autónoma da Madeira, com 16,2 euros/m2, o Norte (14,5 euros/m2), o Alentejo (11,6 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (11,1 euros/m2) e o Centro (10,6 euros/m2).

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