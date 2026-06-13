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Oito anos depois, a marcha, que tinha como padrinhos a cantora Áurea e Paulo Battista, venceu as Marchas Populares de Lisboa. A Marcha de Alcântara ficou em segundo lugar e a Marcha da Madragoa em terceiro. Em 2025, Alcântara e Bairro Alto tinham vencido o concurso.

Este ano, estiveram 20 marchas em competição, que foram avaliadas por um júri presidido por Vítor Agostinho e composto por Bruno Cochat (coreografia), Hélder Freire Costa (cenografia), José António Tenente (figurino), Maria Inês Almeida (letra), Osvaldo Ferreira (música), e Leonor Padinha (representante da EGEAC).

De acordo com informação da EGEAC, Alfama e Madragoa ganharam na categoria de Melhor Coreografia. A Melhor Cenografia foi para Alcântara, que venceu também o Melhor Figurino, em conjunto com a Bica. A distinção da Melhor Letra foi para Alcântara, Alfama, Graça e Olivais.

A Melhor Musicalidade foram as marchas do Alto do Pina e de Alfama, e a Melhor Composição Original foi para Alfama com "Os Santos devem estar loucos", para a Graça com "Na Graça o 13 é sorte" e Alcântara com "À moda de Alcântara". O Melhor Desfile na Avenida foi para Alfama.

Além das Marchas, casamentos e arraiais, a programação das Festas de Lisboa tem este ano, durante o mês de junho, mais de 40 iniciativas, "maioritariamente gratuitas", espalhadas pela cidade, com concertos, cinema ao ar livre, exposições e festivais multiculturais.

O encerramento das Festas de Lisboa decorre no dia 26 de junho nos Jardins da Torres de Belém, com um concerto a cargo de Matias Damásio, Rita Guerra, Ivandro e Héber Marques, terminando com um espetáculo de fogo-de-artifício a iluminar o céu da cidade.

Confira aqui a classificação final do Concurso das Marchas Populares de Lisboa 2026:

1.º Marcha de Alfama

2.º Marcha de Alcântara

3.º Marcha da Madragoa

4.º Marcha da Graça

5.º Marcha do Bairro Alto

6.º Marcha do Beato e Marcha da Bica

8.º Marcha de Carnide e Marcha dos Olivais

10.º Marcha da Mouraria

11.º Marcha do Alto do Pina

12.º Marcha de Marvila e Marcha da Penha de França

14.º Marcha de Benfica

15.º Marcha de São Vicente

16.º Marcha de São Domingos de Benfica

17.º Marcha da Bela Flor Campolide

18.º Marcha do Bairro da Boavista e Marcha do Castelo

20.º Marcha da Ajuda

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