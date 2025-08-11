Foram hoje entregues, no Tribunal Cível de Lisboa, as listas da coligação “Viver Lisboa” às eleições autárquicas de 2025, com a presença da candidata à presidência da Câmara Municipal, Alexandra Leitão, do mandatário da candidatura, António Vitorino, e de representantes dos partidos da coligação.
"Esta é uma candidatura que nasce da vontade de unir e de construir uma cidade feita pelas pessoas e para as pessoas. Uma cidade que enfrenta os grandes desafios – a falta de habitação, o caos na mobilidade, o lixo e a degradação do espaço público –, que cuida, que acolhe e que funciona. Uma cidade viva, verde e justa, onde todos possam viver com dignidade", refere o partido em comunicado.
Quem são os candidatos?
Candidatos à Câmara Municipal de Lisboa:
- Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão
- Sérgio Rui Lopes Cintra
- Carla Cristina Ferreira Madeira
- Pedro Miguel Machado Anastácio
- Carlos Manuel Guilherme Lage Teixeira
- Maria Carolina da Anunciação Álvares Serrão
- Patrícia Andreia Robalo Ribeiro
- António Morgado Valente
- Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais
- Cristina Maria da Fonseca Santos Bacelar Begonha
- Manuel Maria Tadeu dos Santos Neto Neves
- Ricardo Pampim de Sant’Ana Godinho Moreira
- Joana Alves Pereira
- Ricardo João da Silva Marcos
- Lia Andreia Cristóvão Ferreira
- Francisco Azevedo Mendes Pereira Costa
- Vasco Seixas Duarte Franco
Candidatos à Assembleia Municipal de Lisboa:
- André Moz Caldas
- Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho
- Maria Ofelia Passinhas Janeiro
- Pedro Pinto de Jesus
- Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves
- Hugo Alberto Cordeiro Lobo
- Hugo Miguel Mateus Gaspar
- Maria Alexandra Almeida da Cunha Cordeiro da Mota Torres
- João Filipe Lourenço Monteiro
- José Maximiano de Albuquerque Leitão
Candidatos a Presidentes de Junta de Freguesia:
- Ajuda – Jorge Marques (PS)
- Alcântara – Mauro Santos (PS)
- Alvalade – Francisco Costa (Livre)
- Areeiro – Joana Pereira (Livre)
- Arroios – João Jaime Pires (Ind PS)
- Avenidas Novas – Laura Cassandra (Livre)
- Beato – Silvino Correia (PS)
- Belém – Fernanda Costa (PS)
- Benfica – Ricardo Marques (PS)
- Campo de Ourique – Hugo Vieira da Silva (PS)
- Campolide – Miguel Belo Marques (PS)
- Carnide – Daniela Serralha (Ind PS)
- Estrela – Luís Silva Monteiro (PS)
- Lumiar – Tito Bastos (PS)
- Marvila – António Videira (PS)
- Misericórdia – Carla Almeida (PS)
- Olivais – Iara Ferreira (PS)
- Parque das Nações – João Correia (PS)
- Penha de França – Elisa Madureira (PS)
- Santa Clara – Carlos Castro (PS)
- Santa Maria Maior – Maria João Correia (PS)
- Santo António – Lucas Manarte (PS)
- São Domingos de Benfica – Gonçalo Lopes (PS)
- São Vicente – André Bived (PS)
