"Esta é uma candidatura que nasce da vontade de unir e de construir uma cidade feita pelas pessoas e para as pessoas. Uma cidade que enfrenta os grandes desafios – a falta de habitação, o caos na mobilidade, o lixo e a degradação do espaço público –, que cuida, que acolhe e que funciona. Uma cidade viva, verde e justa, onde todos possam viver com dignidade", refere o partido em comunicado.

Quem são os candidatos?

Candidatos à Câmara Municipal de Lisboa:

  • Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão
  • Sérgio Rui Lopes Cintra
  • Carla Cristina Ferreira Madeira
  • Pedro Miguel Machado Anastácio
  • Carlos Manuel Guilherme Lage Teixeira
  • Maria Carolina da Anunciação Álvares Serrão
  • Patrícia Andreia Robalo Ribeiro
  • António Morgado Valente
  • Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais
  • Cristina Maria da Fonseca Santos Bacelar Begonha
  • Manuel Maria Tadeu dos Santos Neto Neves
  • Ricardo Pampim de Sant’Ana Godinho Moreira
  • Joana Alves Pereira
  • Ricardo João da Silva Marcos
  • Lia Andreia Cristóvão Ferreira
  • Francisco Azevedo Mendes Pereira Costa
  • Vasco Seixas Duarte Franco

Candidatos à Assembleia Municipal de Lisboa:

  • André Moz Caldas
  • Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho
  • Maria Ofelia Passinhas Janeiro
  • Pedro Pinto de Jesus
  • Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves
  • Hugo Alberto Cordeiro Lobo
  • Hugo Miguel Mateus Gaspar
  • Maria Alexandra Almeida da Cunha Cordeiro da Mota Torres
  • João Filipe Lourenço Monteiro
  • José Maximiano de Albuquerque Leitão

Candidatos a Presidentes de Junta de Freguesia:

  • Ajuda – Jorge Marques (PS)
  • Alcântara – Mauro Santos (PS)
  • Alvalade – Francisco Costa (Livre)
  • Areeiro – Joana Pereira (Livre)
  • Arroios – João Jaime Pires (Ind PS)
  • Avenidas Novas – Laura Cassandra (Livre)
  • Beato – Silvino Correia (PS)
  • Belém – Fernanda Costa (PS)
  • Benfica – Ricardo Marques (PS)
  • Campo de Ourique – Hugo Vieira da Silva (PS)
  • Campolide – Miguel Belo Marques (PS)
  • Carnide – Daniela Serralha (Ind PS)
  • Estrela – Luís Silva Monteiro (PS)
  • Lumiar – Tito Bastos (PS)
  • Marvila – António Videira (PS)
  • Misericórdia – Carla Almeida (PS)
  • Olivais – Iara Ferreira (PS)
  • Parque das Nações – João Correia (PS)
  • Penha de França – Elisa Madureira (PS)
  • Santa Clara – Carlos Castro (PS)
  • Santa Maria Maior – Maria João Correia (PS)
  • Santo António – Lucas Manarte (PS)
  • São Domingos de Benfica – Gonçalo Lopes (PS)
  • São Vicente – André Bived (PS)