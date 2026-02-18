Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O voo, que se preparava para partir com destino a Stansted, no Reino Unido, levava 188 passageiros e cinco tripulantes a bordo.

Quando estava estacionado no stand 432 foi detetado um foco de incêndio no motor número 1, localizado na asa do lado do comandante.

A CNN Portugal avança que foram de imediato acionadas as mangas de evacuação insufláveis, permitindo a retirada rápida dos ocupantes da aeronave. As autoridades confirmam a existência de um ferido ligeiro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.