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O município de Almada deixa esta segunda-feira, 31 de agosto, de estar em situação de alerta devido às falhas no abastecimento de água registadas desde julho. Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) indicam que os níveis das reservas se mantêm acima dos 70%, permitindo avançar para o fim das medidas extraordinárias.

A situação de alerta tinha sido decretada a 8 de julho, depois de sucessivas interrupções no abastecimento, com particular incidência na Costa da Caparica. O problema provocou protestos de moradores e levou o município a implementar medidas excecionais para reduzir a pressão sobre a rede.

Segundo os SMAS de Almada, os níveis médios de armazenamento mantiveram-se acima dos 70% nas últimas semanas. A última atualização disponível antes do fim do alerta apontava para 72% no domingo, enquanto a média registada na quinta-feira anterior era de 77%.

A evolução permitiu à Câmara Municipal de Almada aliviar progressivamente as restrições. Em agosto, algumas utilizações da rede pública, como a rega de jardins e o funcionamento de balneários e chuveiros nas praias, foram novamente autorizadas, embora sujeitas a condicionamentos.

Também os cortes noturnos, que chegaram a afetar várias zonas do concelho, foram sendo reduzidos ou suspensos onde os indicadores operacionais permitiam garantir condições de segurança. A autarquia manteve, contudo, a possibilidade de reativar essas interrupções caso a situação voltasse a deteriorar-se.

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