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Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, citado pela BBC, os sistemas do edifício identificaram uma situação que exigiu a adoção de medidas preventivas até ser determinada a sua gravidade.

De acordo com a mesma fonte, foram ativados os protocolos de segurança habituais, incluindo uma ordem de permanência no local para as áreas afetadas.

O Pentágono está a ser apoiado pelos serviços de bombeiros e emergência médica de Arlington, que informaram, através das redes sociais, estar a responder a um incidente que envolve materiais perigosos.

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