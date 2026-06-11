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Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, citado pela BBC, os sistemas do edifício identificaram uma situação que exigiu a adoção de medidas preventivas até ser determinada a sua gravidade.

De acordo com a mesma fonte, foram ativados os protocolos de segurança habituais, incluindo uma ordem de permanência no local para as áreas afetadas.