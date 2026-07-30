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Milhares de pessoas atravessaram esta quinta-feira a fronteira entre Marrocos e Ceuta, numa entrada em massa que deixou as autoridades espanholas em alerta máximo. A maioria dos migrantes chegou a nado através da zona costeira, enquanto outros conseguiram avançar por terra.
A vaga intensificou-se durante a manhã e rapidamente ultrapassou a capacidade de resposta da Guarda Civil e dos serviços de emergência, que concentraram esforços no resgate e assistência aos migrantes feridos ou em dificuldades.
Muitos dos recém-chegados chegaram exaustos, com ferimentos provocados pelas rochas ou pela travessia marítima, mas outros avançaram pelas ruas de Ceuta em clima de celebração, procurando roupa seca, ajuda médica ou orientação.
O Centro de Estância Temporária de Imigrantes (CETI) encontra-se lotado e sem capacidade para receber todos os migrantes. Centenas de pessoas permanecem nas imediações à espera de acolhimento e encaminhamento.
O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu ao Governo espanhol que declare uma emergência nacional e assuma a coordenação da resposta à crise. O responsável apelou ainda à calma dos habitantes e garantiu que a cidade ultrapassará mais esta vaga migratória.
A situação surge depois de vários dias de aumento das entradas irregulares no enclave espanhol. As autoridades contabilizavam já cerca de 2000 chegadas nos últimos dez dias, antes da nova vaga desta quinta-feira.
A dimensão da operação levou Espanha a recordar a crise migratória de maio de 2021, quando cerca de 5000 pessoas entraram em Ceuta num único dia, provocando uma forte tensão diplomática com Marrocos.
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