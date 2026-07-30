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Milhares de pessoas atravessaram esta quinta-feira a fronteira entre Marrocos e Ceuta, numa entrada em massa que deixou as autoridades espanholas em alerta máximo. A maioria dos migrantes chegou a nado através da zona costeira, enquanto outros conseguiram avançar por terra.

A vaga intensificou-se durante a manhã e rapidamente ultrapassou a capacidade de resposta da Guarda Civil e dos serviços de emergência, que concentraram esforços no resgate e assistência aos migrantes feridos ou em dificuldades.

Muitos dos recém-chegados chegaram exaustos, com ferimentos provocados pelas rochas ou pela travessia marítima, mas outros avançaram pelas ruas de Ceuta em clima de celebração, procurando roupa seca, ajuda médica ou orientação.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

O Centro de Estância Temporária de Imigrantes (CETI) encontra-se lotado e sem capacidade para receber todos os migrantes. Centenas de pessoas permanecem nas imediações à espera de acolhimento e encaminhamento.

O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pediu ao Governo espanhol que declare uma emergência nacional e assuma a coordenação da resposta à crise. O responsável apelou ainda à calma dos habitantes e garantiu que a cidade ultrapassará mais esta vaga migratória.

A situação surge depois de vários dias de aumento das entradas irregulares no enclave espanhol. As autoridades contabilizavam já cerca de 2000 chegadas nos últimos dez dias, antes da nova vaga desta quinta-feira.

A dimensão da operação levou Espanha a recordar a crise migratória de maio de 2021, quando cerca de 5000 pessoas entraram em Ceuta num único dia, provocando uma forte tensão diplomática com Marrocos.

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