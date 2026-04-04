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“Para ser um ator capaz de agir a nível internacional, para amadurecer de verdade, deveríamos abolir na UE o princípio da unanimidade na política externa e de segurança antes do final desta legislatura”, explicou Johann Wadephul, numa entrevista aos jornais do grupo editorial Funke.

“Sou a favor de trabalhar na União Europeia com um sistema de maiorias qualificadas. Todas as experiências que tivemos nas últimas semanas com as ajudas à Ucrânia e as sanções contra a Rússia o comprovam”, acrescentou o ministro.

Estas declarações ocorrem enquanto a Hungria, governada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, bloqueia atualmente um crédito de 90.000 milhões de euros da UE para a Ucrânia, país que acusa de impedir a retomada do fornecimento de petróleo russo através do oleoduto Druzhba.

Referindo-se às eleições legislativas da Hungria em 12 de abril, nas quais Orbán poderá sair derrotado, Wadephul afirmou: “Os húngaros decidirão democraticamente que liderança querem. E nós devemos colaborar, e colaboraremos, com qualquer Governo húngaro”.

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