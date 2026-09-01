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O governo alemão está prestes a atribuir oficialmente à Rússia a responsabilidade pela tentativa de ataque com um drone no aeroporto de Leipzig. Segundo os meios de comunicação Politico e Reuters, o chanceler Friedrich Merz deverá anunciar também novas sanções contra entidades russas.

A situação ocorreu no início de agosto, quando um drone equipado com explosivos foi encontrado nas proximidades de um avião no aeroporto de Leipzig. O dispositivo foi desativado pelas autoridades alemãs antes de conseguir provocar uma explosão. O aeroporto é considerado um importante ponto logístico para o transporte de mercadorias e equipamento militar, incluindo para a Ucrânia e para aliados da NATO.

O caso tornou-se particularmente sensível para Berlim devido às suspeitas de que o ataque possa fazer parte de uma campanha mais ampla de sabotagem atribuída a Moscovo.

Friedrich Merz afirmou que a investigação estava perto de ser concluída e que a Alemanha iria apresentar uma resposta coordenada com os parceiros da União Europeia e da NATO. O chanceler não tinha, até então, identificado publicamente a Rússia como responsável, mas garantiu que a resposta de Berlim seria clara.

O empresário alemão do setor da defesa, Stefan Thumannm considera que estes episódios ultrapassam aquilo que os líderes europeus têm habitualmente descrito como “guerra híbrida”. Em declarações a Paulo Ronzheimer, no Axel Springer Global Reporters, Thumann afirmou que as operações de sabotagem atribuídas a Moscovo constituem um “ato de guerra” e são “controladas e coordenadas pelas Forças Armadas russas”.

“A Alemanha e a Rússia estão em guerra”, afirmou o empresário.

Thumann dirige a empresa de defesa Donaustahl, que fornece drones à Ucrânia. O empresário encontra-se sob medidas reforçadas de segurança depois de as autoridades alemãs terem identificado um alegado plano russo para o assassinar, que terá sido preparado por serviços secretos russos.

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