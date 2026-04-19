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O presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou este domingo que as regiões autónomas representam “um grande negócio” para o Estado português, acusando o poder central de não assumir plenamente os custos associados à insularidade.

Segundo a Lusa, citada pelo Observador, as declarações foram feitas no encerramento do XX Congresso Regional do partido, onde Albuquerque confirmou a sua liderança após ter sido eleito sem oposição nas eleições internas realizadas há cerca de um mês.

Durante o discurso, o dirigente social-democrata deixou um aviso à direção nacional do partido, defendendo maior respeito pelos interesses da região. “Só fazemos parte do PSD nacional porque queremos ainda”, afirmou, acrescentando que, caso a Madeira perca voz, os deputados eleitos pelo arquipélago poderão passar a independentes na Assembleia da República.

Dirigindo-se aos responsáveis nacionais ausentes, Albuquerque apelou ao “bom senso”, sublinhando que os sociais-democratas madeirenses “não caminham de joelhos, mas de cabeça erguida”.

O líder regional criticou ainda o que considera ser uma falta de visão estratégica do Estado em relação às autonomias, acusando-o de discriminar as regiões insulares e de não assumir responsabilidades. “As regiões autónomas estão a travar uma luta contra anacronismos e contra a forma como continuam a ser tratadas”, disse.

Miguel Albuquerque destacou também o percurso do partido na Madeira, classificando-o como “um partido de gente livre e frontal”, comprometido com a renovação e com a continuidade de um projeto político que atravessa várias gerações.

No plano nacional e europeu, o governante apontou dificuldades no contexto atual da União Europeia e criticou o que descreveu como um cenário político marcado pela “mesmice” e pelo “conservadorismo dos instalados”, acusando o Estado de cobrar impostos elevados para prestar “serviços miseráveis” à população.