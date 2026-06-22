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A morte foi confirmada pela mulher, Andrea Mitchell, jornalista e principal correspondente em Washington da NBC News, com quem era casado há 29 anos.

“Foi um homem gigantesco, que ajudou a moldar a economia dos Estados Unidos durante décadas, sob presidentes de ambos os partidos, e que nunca deixou de reconhecer com honestidade os seus próprios erros”, afirmou Andrea Mitchell, em comunicado.

Greenspan presidiu à Reserva Federal durante 19 anos, entre 1987 e 2006, tendo sido nomeado inicialmente pelo então Presidente Ronald Reagan. Manteve-se no cargo ao longo de quatro administrações, atravessando ciclos de forte crescimento económico e períodos de recessão, até ao final do mandato de George W. Bush. A sua liderança foi a segunda mais longa na história do banco central norte-americano, apenas ultrapassada pela de William McChesney Martin.

Conhecido como “o Maestro”, Greenspan ganhou notoriedade mundial em dezembro de 1996, quando alertou publicamente para o risco de uma “exuberância irracional” nos mercados financeiros. A expressão, proferida num discurso sobre política monetária, foi interpretada como um aviso de que os ativos estariam sobreavaliados, provocando quedas imediatas em várias bolsas internacionais. Ainda assim, os mercados recuperaram rapidamente e continuaram a subir até ao colapso da bolha tecnológica, em 2001.

A influência de Greenspan era tal que cada palavra sua era escrutinada por investidores e analistas. Em 1997, um colunista do Washington Post escreveu que, logo a seguir ao Presidente dos Estados Unidos, Greenspan era “provavelmente a pessoa mais poderosa do país”, capaz de, “com duas ou três palavras bem escolhidas, levar os mercados do céu ao inferno”.

Antes de liderar a Reserva Federal, Greenspan tinha já desempenhado funções como presidente do Conselho de Assessores Económicos da Casa Branca, durante a administração de Gerald Ford, período em que ficou também conhecido pelo seu estilo de comunicação técnico e por vezes hermético.

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