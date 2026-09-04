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O Governo decidiu, esta sexta-feira, avançar para uma nova fase de negociações com os dois candidatos à privatização de 44,9% da TAP, depois de analisar o relatório da Parpública sobre as propostas vinculativas apresentadas pela Air France-KLM e pela Lufthansa.

A decisão foi anunciada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, durante o Conselho de Ministros. Segundo o governante, “p normal nesta fase seria passar-se já para a negociação final com um concorrente selecionado. Sucede que, e isso é bom, sendo as propostas vinculativas diferentes, e os conteúdos são diferentes, as propostas têm uma avaliação global de tal forma próxima que optámos por criar um período de negociação final de algumas semanas com os dois grupos, de forma a que possam melhorar as propostas apresentadas”, declarou.

Leitão Amaro não quis, contudo, adiantar detalhes sobre o conteúdo das propostas ou sobre os termos das negociações em curso, justificando a opção com a necessidade de “proteger o interesse nacional” e maximizar as possibilidades de sucesso do processo.

Questionado sobre se o relatório da Parpública apontava para uma proposta vencedora, o ministro adiantou apenas que a decisão do Executivo foi “baseada no parecer da Parpública”.

O ministro desvalorizou ainda o possível impacto dos resultados mais recentes da TAP nas negociações. A companhia aérea registou prejuízos de 99 milhões de euros no primeiro semestre, mas Leitão Amaro destacou a evolução positiva das receitas da transportadora.

A Parpública, empresa pública responsável pela gestão das participações do Estado, confirmou a 29 de julho ter recebido as duas ofertas vinculativas no âmbito da terceira e última fase do processo de privatização da TAP.

Esta semana, a empresa entregou ao Governo o relatório de apreciação das propostas. “A Parpública entregou hoje ao Governo o relatório de apreciação das propostas vinculativas recebidas para a privatização da TAP. O Governo vai agora analisar o documento e, oportunamente, irá pronunciar-se sobre o mesmo, a fim de dar continuidade a este processo”, indicou então fonte oficial do Ministério das Finanças à Lusa, citada pelo Expresso.

A corrida à companhia aérea portuguesa ficou reduzida a dois candidatos depois da saída da International Airlines Group (IAG), grupo que detém a Iberia e a British Airways.

A Air France-KLM foi a primeira das duas concorrentes a confirmar, em abril, a apresentação de uma proposta não vinculativa, reiterando desde então o seu interesse na transportadora portuguesa.

O grupo franco-neerlandês tem defendido o reforço da operação da TAP em Lisboa e o desenvolvimento da conectividade com outras cidades portuguesas, incluindo o Porto.

“A TAP encaixa totalmente na estratégia ‘multi-hub’ da Air France-KLM, e o nosso objetivo é reforçar as operações em Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolvemos a conectividade noutras cidades do país, incluindo o Porto”, afirmou recentemente o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith.

O Estado francês é o principal acionista da Air France-KLM, com 27,98% do capital, enquanto o Estado neerlandês detém 9,13%.

Do lado da Lufthansa, o grupo alemão tem defendido o crescimento da TAP no mercado brasileiro, a expansão do ‘hub’ de Lisboa e o reforço da operação no Porto.

A companhia alemã admite adquirir uma participação minoritária na TAP, mas pretende garantir influência na gestão executiva da transportadora portuguesa.

Governo exige garantias sobre futuro da TAP

No processo de privatização, o Governo exige garantias relativas à manutenção da marca TAP, da sede em Portugal e do ‘hub’ de Lisboa, bem como de rotas consideradas estratégicas para a economia nacional e para as comunidades portuguesas.

A privatização dos 44,9% da companhia não inclui as participações da TAP nos setores do ‘handling’, através da SPdH, antiga Groundforce, nem do ‘catering’, através da Cateringpor. Estas empresas foram entretanto vendidas no âmbito da conclusão do plano de reestruturação acordado com Bruxelas

Também ficam de fora do processo os ativos imobiliários da companhia conhecidos como “reduto TAP”.

O Executivo mantém ainda a possibilidade de cancelar o processo de privatização em qualquer fase, sem direito a indemnização para os interessados, caso considere que as propostas apresentadas não salvaguardam o interesse estratégico do país.