“Estamos definitivamente interessados. Tencionamos apresentar formalmente a manifestação de interesse em ter uma posição no capital da TAP e isso deverá acontecer até ao final do mês”, afirmou Ben Smith, na primeira declaração após a análise ao caderno de encargos.

O CEO garantiu que, nesta fase, “não existem contactos com o Governo e outras entidades”, explicando que esses contactos só voltarão “mais à frente no processo”.

A intenção da Air France-KLM surge depois de o Governo português ter aprovado, em julho, a reprivatização de 49,9% da TAP, incluindo 5% para os trabalhadores. O caderno de encargos da operação determina que apenas companhias aéreas com volume de negócios anual superior a 5.000 milhões de euros podem participar. As manifestações de interesse devem ser enviadas à Parpública até 22 de novembro.

Na mesma conferência, o grupo revelou que os lucros do terceiro trimestre caíram 7%, para 768 milhões de euros, devido à diminuição das viagens para os Estados Unidos e ao aumento das despesas. De acordo com os resultados publicados no site oficial da empresa, o desempenho foi ainda afetado pela fraca performance do transporte de carga e da Transavia, a sua companhia de baixo custo, durante o verão — tradicionalmente o período mais rentável para o setor.

Ainda assim, o resultado operacional do grupo atingiu 1,2 mil milhões de euros, um aumento de 23 milhões face ao período homólogo, e a receita subiu 2,6%, para 9,2 mil milhões de euros.

“Estamos definitivamente interessados”, reiterou Ben Smith, sublinhando o compromisso da Air France-KLM em integrar o processo de privatização da transportadora portuguesa.

