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De acordo com o site da NASA, a transmissão em direto vai estar disponível na plataforma de streaming gratuita da agência, no Facebook, no X e no Youtube.

Além de mostrar a trajetória do eclipse, a transmissão vai contar com entrevistas a vários especialistas.

O eclipse vai ser visível em partes da Gronelândia, Islândia, norte da Rússia, Oceano Atlântico, Espanha e Portugal.

Espera-se que o eclipse dure perto de duas horas. Em Lisboa, por exemplo, o fenómeno começará pelas 18h39, atingirá o máximo de ocultação por volta das 19h36 e terminará cerca das 20h29. Nesse momento máximo, que deve durar menos de 30 segundos, cerca de 94% do Sol estará oculto.

Em Portugal, o fenómeno provocou uma corrida para a compra de óculos certificados. Nas farmácias, que disponibilizaram óculos gratuitos, houve várias ruturas de stock.

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