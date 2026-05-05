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Segundo o The Guardian, o presidente do parlamento iraniano e principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou numa publicação na rede social X que “uma nova equação do estreito de Ormuz está em processo de consolidação”. Para o responsável iraniano, a continuação do atual “status quo” é uma posição “intolerável” para os Estados Unidos.

Ghalibaf acrescentou ainda que a segurança da navegação e do transporte de energia foi comprometida pelos Estados Unidos e aliados, acusando-os de violação do cessar-fogo e imposição de bloqueios. Segundo o dirigente iraniano, “o seu mal diminuirá” e sublinhou: “sabemos perfeitamente que a continuação do status quo é intolerável para a América; enquanto nós ainda nem começámos”.

De recordar que o Irão impôs um bloqueio à navegação estrangeira no estreito de Ormuz pouco depois do início do conflito com um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel a 28 de fevereiro, que terá resultado na morte do antigo líder supremo do país. Em resposta, o presidente norte-americano Donald Trump impôs um bloqueio aos navios que utilizam portos iranianos a 13 de abril.

Mais recentemente, Trump lançou a operação denominada “Project Freedom”, que envolve a utilização de meios militares norte-americanos para acompanhar e orientar navios de carga que ficaram retidos na região estratégica. No entanto, esta iniciativa é descrita como um fator de agravamento da tensão, uma vez que o comando militar central iraniano advertiu que qualquer navio de guerra dos Estados Unidos que se aproxime do estreito poderá ser alvo de ataque.

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