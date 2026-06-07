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Segundo a bastonária, em entrevista ao jornal de Negócios e à Antena 1, após um início relativamente rápido, sobretudo para os contribuintes que recorreram ao IRS Automático, o processo praticamente estagnou, existindo atualmente "muitos milhares de declarações por liquidar". A situação está a gerar ansiedade entre os contribuintes, que aguardam os respetivos reembolsos.

Paula Franco refere que o mesmo fenómeno já tinha ocorrido no ano passado e diz não encontrar uma explicação clara para os atrasos. Reconhece que algumas declarações podem ser mais complexas de analisar, mas considera que, de forma geral, as liquidações estão mais lentas do que seria expectável nesta fase da campanha.

A bastonária destaca ainda que existem contribuintes cujas declarações já foram consideradas corretas pela Autoridade Tributária, mas que continuam sem liquidação concluída, o que leva muitas pessoas a consultarem repetidamente o Portal das Finanças para verificar o estado do processo.

O prazo para entrega da declaração de IRS referente a 2025 termina a 30 de junho de 2026.

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