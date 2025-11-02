Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

John Healey afirmou à BBC que o monarca “indicou que é isso que deseja”, acrescentando que “este é o passo certo, é o passo que o rei indicou que devemos tomar e estamos a trabalhar nisso neste momento”.

A decisão surge dias depois de André (Andrew, em inglês) — que na quinta-feira foi oficialmente destituído do título de príncipe — ter perdido também as suas últimas regalias reais e privilégios, na sequência de meses de pressão sobre as suas ligações ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, mesmo tendo negado sempre qualquer irregularidade.

Apesar de ter abdicado da maioria dos seus cargos militares em 2022, o antigo duque manteve o posto de vice-almirante na Marinha Real. Agora, segundo a BBC, até essa designação poderá desaparecer — completando o processo de afastamento de André da vida pública e da estrutura militar britânica.

O irmão mais novo do rei serviu 22 anos na Marinha Real, tendo participado na Guerra das Malvinas como piloto de helicóptero e comandado o navio de contramedidas de minas HMS Cottesmore. Durante décadas, André foi celebrado como herói de guerra e figura central da realeza, mas viu a sua reputação ruir após as acusações de abuso sexual feitas por Virginia Giuffre, uma das vítimas de tráfico sexual de Epstein. O caso civil foi resolvido fora dos tribunais em 2022, sem admissão de culpa.

Entre os títulos militares que o antigo príncipe perdeu anteriormente estavam o de coronel dos Grenadier Guards — um dos regimentos mais prestigiados do exército britânico — e vários cargos honorários no estrangeiro, como o de coronel-chefe dos Royal Highland Fusiliers of Canada e do Royal New Zealand Army Logistic Regiment.

Com esta última decisão, o rei reforça o seu empenho em distanciar a monarquia das controvérsias que continuam a marcar a imagem do irmão, encerrando simbolicamente um dos capítulos mais embaraçosos da história recente da família real britânica.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.