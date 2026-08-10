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Há 212 resultados de reapreciações de exames da 1.ª fase que só vão ser enviados às escolas na terça-feira, 11 de agosto. As pautas deviam ter sido afixadas na passada sexta-feira, dia 7, mas os resultados não chegaram a todas as escolas. O Júri Nacional de Exames (JNE) justifica o atraso com o elevado número de pedidos.

Este ano, houve mais de 21.000 pedidos de reapreciação, representado “mais do triplo do número de pedidos submetidos” no ano passado. O JNE considera que este é um valor “excepcionalmente elevado” que "colocou alguma pressão ao processo”, tendo sido necessário alocar cerca de 2.100 professores relatores.

O regulamento do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior indica que os alunos com notas que mudem em resultado da reapreciação têm três dias para se candidatar ou alterar a candidatura à 1.ª fase do concurso. Uma vez que a maior parte das notas foram conhecidas na sexta-feira, o prazo termina no final desta segunda-feira.

Em declarações ao 24notícias, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, mostrou-se preocupado com a possibilidade de haver “uma desigualdade muito grande” entre os alunos que receberam os resultados na sexta-feira e os que continuam impedidos de rever a candidatura.

Entretanto, o JNC já garantiu que nenhum estudante vai ser impedido de se candidatar à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

De acordo com o Observador, cerca de 77% das reapreciações resultaram numa subida da nota e 16% mantiveram a classificação. Há ainda 7% das notas reapreciadas que desceram.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, determinou que vai ser aberto um inquérito às escolas que enviaram exames nacionais para classificar depois da recolha formal, assim como aos pedidos de reapreciação submetidos tardiamente.