Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas na Figueira da Foz, o governante reconheceu novamente que “não correu tudo bem” na primeira fase dos exames nacionais, destacando que, num universo de cerca de 290 mil provas realizadas, permanecem casos pendentes.

Fernando Alexandre adiantou ainda que 825 exames apresentam desconformidades que terão de ser corrigidas, sem especificar a natureza dos problemas identificados.

Quanto aos pedidos de reapreciação, o ministro admitiu que o número é “bastante” superior ao registado em anos anteriores. Segundo explicou, uma das razões poderá estar relacionada com o aumento de classificações intermédias, nomeadamente notas entre 9 e 9,5 valores.

O responsável pela pasta da Educação justificou que este fenómeno está relacionado com o novo modelo de correção digital, no qual diferentes classificadores avaliam partes distintas das provas, permitindo, segundo o ministro, uma classificação “mais objetiva”.

“Não tínhamos praticamente nenhuma nota entre os 9 e os 9,5 porque era um professor só a corrigir os exames”, afirmou Fernando Alexandre.

Questionado sobre uma sondagem da Aximage divulgada pelo Diário de Notícias, que revela falta de confiança da maioria dos inquiridos na sua capacidade para gerir o processo dos exames, o ministro desvalorizou os resultados.

O processo de digitalização dos exames nacionais tem sido alvo de críticas de alunos, professores e organizações sindicais, depois de problemas registados na primeira fase terem provocado atrasos na disponibilização de classificações e dificuldades no acesso às provas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.