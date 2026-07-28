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Seis meses depois da passagem da depressão Kristin, a Região de Leiria continua longe de uma recuperação completa. O alerta foi deixado esta terça-feira pelo presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, Jorge Vala, que aponta problemas graves nas comunicações, danos em casas e empresas e atrasos no processo de reconstrução.

"Continuamos longe daquilo que é a efetiva recuperação do território. Aliás, estamos muito, muito, longe da recuperação", afirmou o autarca aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa da Estrutura de Missão para a Reconstrução da Região Centro do País, salientando que muitas empresas e habitações continuam danificadas, sobretudo devido à falta de apoio financeiro e à escassez de mão-de-obra, um problema que, segundo o responsável, tem vindo a agravar-se.

Outro dos principais constrangimentos continua a ser a rede de comunicações fixas. O presidente da CIM de Leiria diz que existem ainda muitas falhas no sistema, com cabos de fibra ótica espalhados por caminhos e estradas. "As comunicações fixas são essenciais para o bom funcionamento da economia e continuamos a ter muitas deficiências no sistema", afirmou, confirmando também que existem ainda muitas pessoas "sem acesso a serviços de comunicação, televisão e internet", apesar de já terem passado seis meses desde a tempestade.

Jorge Vala considera que o território ainda está numa fase de recuperação, mas defende que deveria estar já a ser preparado para resistir melhor a futuros fenómenos extremos.

"Este é ainda um tempo de recuperação, mas exigia-se que fosse uma recuperação associada à resiliência", afirmou.