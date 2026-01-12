Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A chimpanzé Ai, residente no Japão e célebre pelas suas extraordinárias capacidades cognitivas, morreu no dia 9 de janeiro, aos 49 anos, segundo informou o Centro para as Origens Evolutivas do Comportamento Humano da Universidade de Quioto.

Nascida na África Ocidental, Ai chegou ao instituto japonês em 1977, ano em que iniciou uma trajetória científica que a tornaria internacionalmente conhecida. A primata deu o nome ao "Ai Project", um programa de investigação dedicado ao estudo da mente dos chimpanzés, que trouxe descobertas inéditas sobre a cognição destes primatas, recorda a BBC.

Entre os resultados mais notáveis do projeto destaca-se a capacidade de Ai em utilizar números e identificar cores, competências que desafiam perceções tradicionais sobre as capacidades cognitivas dos chimpanzés. Segundo um estudo de 1985 conduzido pelo primatólogo Tetsuro Matsuzawa, responsável pelo "Ai Project", Ai, aos cinco anos, já dominava a designação numérica de um a seis e era capaz de identificar o número, a cor e o objeto de 300 tipos de amostras diferentes.

Desde os 18 meses de idade, Ai foi submetida a testes de memória e aprendizagem através de um teclado especial ligado a um computador, permitindo aos investigadores analisar de forma rigorosa a sua capacidade de reconhecimento, associação e recordação de informações. Este acompanhamento prolongado ao longo de décadas contribuiu para tornar Ai uma das chimpanzés mais estudadas e compreendidas do mundo.

Para além das tarefas cognitivas, Ai demonstrou uma faceta artística marcante. Quando não participava nos testes, gostava de desenhar e pintar, utilizando marcadores sobre papel em branco de forma espontânea, sem necessidade de recompensa alimentar.

Em 2000, Ai deu à luz um filho, Ayumu, que herdou algumas das suas impressionantes capacidades cognitivas, incluindo uma memória notável. Ayumu continua a ser estudado no mesmo centro, perpetuando o legado científico de Ai e contribuindo para novas descobertas sobre o desenvolvimento e funcionamento da mente dos chimpanzés.

