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No encerramento da sessão, José Pedro Aguiar-Branco procurou fazer uma “pedagogia da democracia” e sublinhar a importância dos partidos e dos políticos, sem deixar de assumir um tom de autocrítica.

“Há um discurso fácil, contra a política e contra o sistema, que pode pendurar-se na desconfiança e fazê-la crescer. É altura de admitirmos a possibilidade do problema português não ser a Constituição, o capitalismo, o regime, as instituições ou o funcionamento da democracia. O problema pode estar também em nós. Os políticos”, afirmou.

Aguiar-Branco lamentou ainda que o debate político em Portugal tenha evoluído para uma falsa dicotomia entre a “casta” e o “país real”, criticando os excessos cometidos em nome de uma suposta higienização da vida pública, que, disse, acabaram por afastar os melhores do serviço público.

“Tornámos, tantas vezes, a vida política num reality show. E fomos aceitando a ideia de que os políticos estão sempre a esconder qualquer coisa”, afirmou, acrescentando: “Somos culpados até prova em contrário”.

Para o presidente da Assembleia da República, este clima contribui para o “entrincheiramento da política” e para uma política “fechada sobre si mesma, a conversar consigo mesma”, em vez de se abrir à sociedade.

Alertou ainda que “os remédios populistas não popularizam a política, fazem-na mais elitista”, defendendo que o objetivo deve ser “alargar o clube da política” até que deixe de o ser. “Temos a responsabilidade de trazer para esta sala mais pessoas talentosas, competentes e motivadas para servir o país”, sublinhou.

Na conclusão da intervenção, defendeu que o serviço público “não pode dispensar os melhores”, deixando a ideia de que esse deveria ser um dos principais focos da sessão comemorativa. “Ou, pelo menos, devemos admitir essa possibilidade”, rematou.

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