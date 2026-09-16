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José Pedro Aguiar-Branco anunciou esta quarta-feira a decisão, explicando que os dois requerimentos foram analisados “segundo as mesmas regras e rigor”.

Apesar de terem o mesmo propósito, o presidente da Assembleia da República considerou que o requerimento do Chega não cumpria os requisitos necessários. “Decidi rejeitar o requerimento do Chega, porque depois da oportunidade de correção, manteve as desconformidades essenciais”, afirmou.

Em sentido contrário, Aguiar-Branco considerou que o requerimento apresentado pelo JPP “cumpre os requisitos constitucionais legais”, o que permite assim avançar com a constituição da comissão.

“Não está em causa impedir a CPI, está em causa garantir que ela tem regras”, garantiu.

No entanto, a constituição da comissão terá de ser aprovada em plenário, sendo que o JPP, ao contrário do Chega, não tem direito potestativo por apenas ter um deputado.

A decisão surge depois de, num despacho anterior, Aguiar-Branco ter identificado “insuficiências na delimitação do objeto e dos fundamentos” do inquérito parlamentar requerido pelo Chega. Na altura, considerou que essas falhas “não permitiam, na sua atual formulação, determinar a constituição obrigatória da comissão”.

No despacho emitido pela Assembleia da República, o pedido de reformulação foi justificado pelo facto da "comissão não pode ficar genericamente habilitada a escrutinar toda a atividade funcional de uma pessoa durante um período de cerca de oito anos, devendo o objeto permitir reconhecer, desde o momento da constituição, os limites materiais da respetiva competência".

Perante o despacho, o grupo parlamentar do Chega apresentou alterações ao requerimento, embora tenha deixado claro que não subscrevia as dúvidas levantadas pelo presidente da Assembleia da República, por considerar que estas eram “destituídas de qualquer sustentação legal e constitucional”.

Com a rejeição do requerimento do Chega e a aceitação do apresentado pelo JPP, a constituição da CPI avança através da iniciativa deste último partido.

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