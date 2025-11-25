Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, falou para destacar que “50 anos depois ainda é estranho ouvir dizer que a data divide, que é fraturante e que se trata de uma apropriação”

“É estranho ouvir discursos que falam de Abril em Novembro e de Novembro em Abril”, afirma defendendo que o 25 de Novembro mostra que não se deve “dar a democracia por adquirida” e ensinam que a democracia liberal continuará a ser o único espaço para quem propõe sessões solenes, para quem se opõe a sessões solenes e até para quem se recusa a estar presente”.

Aguiar Branco diz dispensar o “exercício de comparação de datas: Sou de Abril, sou de Novembro. Sou hoje e sempre da democracia representativa, porque Abril abriu a porta da liberdade e Novembro permitiu que essa liberdade tivesse chão firme para continuar”, sublinha.

Quanto ao futuro, o presidente da Assembleia da República acredita que trará um “novo cinclo” e que este chegará “sem manifestos, pré-avisos ou livros brancos”. Mas também diz que “o futuro não é um pesadelo, representa sobretudo uma oportunidade, vai pôr contadores a zero”.

"50 anos depois estamos em Abril outra vez. Só é preciso que acreditem que conseguimos chegar a Novembro", pede por fim, com olhos no futuro.

Durante o seu discurso, Aguiar Branco fez ainda vários apelos às novas gerações e aos deputados. "Sejamos melhores por eles", conclui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.