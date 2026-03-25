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O animal tinha sido recolhido em Santo Estevão, Benavente, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e esteve em tratamento no Centro de Recuperação de Animais Silvestres (LxCRAS) da Câmara Municipal de Lisboa. A operação envolveu ainda a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA BirdLife) no âmbito do projeto LIFE LxAquila.

O macho subadulto, nascido em 2023 no Campo de Tiro de Alcochete e equipado com transmissor GPS, foi encontrado pousado num sobreiro debaixo de uma linha elétrica de média tensão, com uma asa descaída. A equipa do projeto suspeitou do problema quando o emissor indicou imobilidade por mais de 24 horas. Após recolha pelos vigilantes da natureza da Reserva Natural do Estuário do Tejo e do Parque Natural da Arrábida, foi confirmado que as lesões eram compatíveis com eletrocussão.

Rita Ferreira, técnica sénior de conservação na SPEA BirdLife, alertou para a persistência do risco: “Enquanto existirem apoios elétricos perigosos no território, continuaremos a perder aves ameaçadas para uma causa que é conhecida e evitável”.

A águia foi libertada numa área de dispersão de juvenis na bacia do rio Tejo, escolhida pela abundância de presas e condições favoráveis à sobrevivência. Manuela Nunes, bióloga do ICNF, destacou que a mortalidade causada por infraestruturas continua a ser preocupante, mencionando mortes recentes de adultos e juvenis na mesma área.

Maria Luísa Aldim, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, sublinhou que a recuperação do animal evidencia a importância da cooperação institucional e científica, reforçando a necessidade de corrigir infraestruturas perigosas para proteger espécies ameaçadas.

O projeto LIFE LxAquila, coordenado pela SPEA BirdLife e financiado pelo programa LIFE da União Europeia, já permitiu corrigir cerca de 100 apoios elétricos, mas continua a identificar estruturas de risco em toda a região. Os parceiros alertam para a urgência de legislação específica que obrigue a correção de apoios e linhas perigosas, uma medida que ainda falta em Portugal, ao contrário do que acontece em Espanha.

O projeto reúne autoridades, comunidades locais e especialistas para proteger as águias-de-bonelli que vivem próximas de áreas habitadas na Área Metropolitana de Lisboa, contando com o apoio de câmaras municipais, E-REDES, ICNF, GNR, Parques de Sintra, SEO/BirdLife e outras entidades parceiras.

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