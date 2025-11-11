Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, a intervenção ocorreu na freguesia de Nogueira, na sequência do alerta de um popular que informou sobre a presença de uma ave com ferimentos na asa esquerda. No local, os elementos do SEPNA constataram que o animal se encontrava incapacitado de voar, procedendo à sua recolha.

O animal foi transportado e entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) – UTAD, em Vila Real, onde será submetido a monitorização do estado de saúde, tratamento e posterior libertação no seu habitat natural.

A GNR recorda que a proteção dos animais é uma preocupação diária e apela à população para a denúncia de situações ambientais, disponibilizando a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncias ou esclarecimento de dúvidas.

