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O IPMA aponta para um dia de céu muito nublado em Portugal continental, com aguaceiros mais prováveis a partir da tarde e possibilidade de trovoada, sobretudo nas zonas montanhosas do Norte e Centro.

O vento deverá soprar fraco a moderado, podendo atingir maior intensidade na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 65 km/h no litoral e até 90 km/h nas regiões montanhosas. Está também prevista a presença de poeiras em suspensão.

As temperaturas mínimas deverão registar uma ligeira subida, enquanto as máximas sobem no litoral Norte e Centro e descem no interior e na região Sul.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com aguaceiros a partir da tarde e vento moderado, prevendo-se uma pequena descida da temperatura máxima. Já na Grande Porto, as condições serão semelhantes, embora com uma ligeira subida da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas que podem atingir os três metros, enquanto na costa sul deverão variar entre um e um metro e meio.

Nos Açores, o cenário meteorológico agrava-se ao longo do dia. No grupo Ocidental, prevê-se céu muito nublado, tornando-se encoberto, com chuva a partir da tarde e vento forte, com rajadas até 90 km/h. No grupo Central, são esperados períodos de chuva durante a tarde, passando a aguaceiros à noite, também com vento intenso. Já no grupo Oriental, haverá aguaceiros durante a madrugada e manhã, seguidos de chuva a partir da tarde, com rajadas até 85 km/h. O mar terá ondas que podem atingir entre três e seis metros.

Na Madeira, prevê-se céu geralmente muito nublado, com aguaceiros mais frequentes no norte e nas terras altas até ao meio da tarde. O vento será fraco a moderado podendo soprar por vezes forte nas zonas mais expostas, enfraquecendo ao final do dia. Está prevista uma descida da temperatura.

Na região do Funchal, o céu manter-se-á muito nublado, com aguaceiros fracos até ao início da tarde e vento fraco a moderado do quadrante oeste. Também aqui se espera uma ligeira descida da temperatura.

No arquipélago da Madeira, o estado do mar varia entre ondas de 1,5 e 3,5 metros na costa norte e entre um e dois metros na costa sul, com a temperatura da água do mar entre os 17 e os 18 graus Celsius.

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