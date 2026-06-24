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O dia será marcado por períodos de céu muito nublado em Portugal continental, apresentando-se geralmente muito nublado na faixa costeira ocidental. A partir da tarde, são esperados aguaceiros dispersos, que poderão ser localmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada. Estes fenómenos serão mais prováveis no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste durante a tarde. Nas terras altas, poderá atingir os 40 km/h.

Está igualmente prevista a formação de neblina ou nevoeiro no litoral oeste, situação que poderá persistir até meio da tarde na faixa costeira.

Na Grande Lisboa, esperam-se períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros dispersos a partir da tarde. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante sul, rodando para oeste durante a tarde. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro na faixa costeira. As temperaturas deverão registar uma descida, sobretudo nos valores máximos.

No Grande Porto, o céu deverá apresentar-se em geral muito nublado. Os aguaceiros previstos para a tarde poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, especialmente a partir do final da tarde. O vento será em geral fraco, até 20 km/h, predominando do quadrante oeste durante a tarde. Também aqui está prevista neblina ou nevoeiro na faixa costeira e uma descida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de noroeste inferiores a um metro, com a temperatura da água entre os 17ºC e os 19ºC. Na costa sul, as ondas de sudoeste deverão igualmente ser inferiores a um metro, com a temperatura da água do mar entre os 20 e os 23 graus Celsius.

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